Duitse politie gaat Nederlanders steekproefsgewijs controleren

Vanaf vrijdag gelden in Duitsland strengere regels om grensoverschrijdend verkeer te ontmoedigen. Nederlands grensbewoners mogen wel een boodschapje doen of even tanken in Duitsland, maar een hele dag winkelen of een attractie bezoeken valt buiten 'kortstondig verblijf' en is verboden. Naar verwachting kunnen recreanten wel gewoon de talloze grensoverschrijdende fiets- en wandelpaden gebruiken.

Nederland weert in het paasweekeinde bij de grenzen ook Duits bezoek. Alleen oosterburen die dringend in Nederland moeten zijn mogen doorrijden. Volgens het Veiligheidsberaad van burgemeesters blijkt dat vooral Limburg veel te maken heeft met Duitse toeristen, die uit het dichtbevolkte Ruhrgebied komen. In het oosten en noorden van het land is bezoek van Duitsers de afgelopen twee weken sterk teruggelopen, aldus de burgemeesters.

