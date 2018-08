Cel geëist tegen topturner na grooming

De voormalig sporter, die in 2000 en 2004 als trampolinespringer meedeed aan de Olympische Spelen, was zeer geëmotioneerd tijdens de zitting in de rechtbank in Den Haag. Huilend betuigde hij meerdere keren spijt. Hij wist dat het meisje vijftien jaar was, maar vond het moeilijk het contact te stoppen, vertelde hij de rechter. Dat kwam omdat hij depressief en eenzaam was.

„Mijn leven voelde leeg, ik had niks meer voor mijn gevoel”, zei hij in de rechtbank. Hij zocht aandacht. „Op een hele verkeerde manier, dat besef ik nu.” Na zijn arrestatie heeft V. direct hulp gezocht en is hij opgenomen in een kliniek. Hij zou ook een zelfmoordpoging hebben gedaan.

Naaktfoto’s

V. deed zich onder een andere naam voor als een jongen tussen de 18 en 24 jaar oud. Het meisje stuurde hem op zijn verzoek tientallen naaktfoto’s en -filmpjes. Het contact duurde enkele maanden en was in 2015.

Omdat het lang heeft geduurd tot de zaak voor de rechter kwam, heeft de officier van justitie een minder zware straf geëist dan ze eigenlijk van plan was, zei ze. Gebrek aan politiecapaciteit en drukte bij de rechtbank zouden de oorzaak zijn voor het lange tijdverloop.

Dagelijks last

Het meisje was ook in de rechtbank aanwezig. In haar slachtofferverklaring, voorgelezen door een medewerker van Slachtofferhulp, gaf ze aan dat ze nog dagelijks last heeft van het contact dat ze met de inmiddels 41-jarige V. had.

V. is vader van twee meisjes. De rechter vroeg aan hem hoe hij zou reageren als zijn dochters vijftien jaar zijn en ze een man zoals hij zouden treffen. „Ik zou moordneigingen hebben”, zei hij huilend.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Verslaggever Roy Klopper was bij de rechtszaak aanwezig.