Brand afvalberg Drenthe nog niet geblust

In de loop van de ochtend wordt bekeken of weer een beroep moet worden gedaan op Defensie om te helpen bij het blussen zoals ook woensdag het geval was. De oorzaak van de brand is nog altijd onbekend. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand bij een recyclingbedrijf aan de Oosterwijk Westzijde werd woensdagochtend ontdekt. De afvalberg bestaat onder meer uit plastic, hout en sloopafval. Ook is er een opslag met autobanden die door de brandweer wordt natgehouden. Het recyclingbedrijf ligt op een industrieterrein. Het is nog niet bekend of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Er zijn metingen verricht, maar volgens de gemeente duurt het enkele dagen voordat de resultaten bekend zijn. De gemeente adviseert daarom de komende dagen geen groenten en fruit uit eigen tuin te eten.