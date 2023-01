Duitse politiebaas haalt uit naar Greta Thunberg

In een tweet stelde Thunberg naar aanleiding van haar bezoek aan Lützerath het „politiegeweld schandalig” te vinden. Korpschef Dirk Weinspach van de politie in Aken wees erop dat Thunberg het grootste deel van haar bezoek gebruikt had om de pers te woord te staan en statements te geven. „Terwijl agenten praktisch naast haar zeer behoedzaam eraan werkten om activisten het gebied uit te brengen”, aldus Weinspach.

Zaterdag loopt Thunberg mee met een demonstratie tegen de ontruiming van Lützerath, waaraan naar verwachting meer dan 10.000 mensen meedoen. Uit Nederland komen tweehonderd mensen met vier bussen. Daarnaast komen veel Nederlanders met eigen vervoer.

De politie maakte vrijdagavond bekend dat tegen 124 personen strafrechtelijke aanklachten zijn opgesteld, met name op verdenking van het plegen van verzet tegen agenten en wegens huisvredebreuk. Het dorp is namelijk eigendom van energiemaatschappij RWE, die het gaat slopen om de bruinkool eronder weg te graven. De bezetters probeerden dat te voorkomen uit bezorgdheid over de opwarming van de aarde. Medewerkers van RWE hebben vrijdag onder politiebescherming talloze bomen in het dorp gekapt en zijn begonnen met de sloop van de deels monumentale gebouwen, nadat de politie de bezetters eruit gehaald had.

Er zijn volgens de politie nog maar weinig bezetters in het dorp. De politie heeft sinds de start van de ontruiming woensdag 470 bezetters uit het dorp gehaald. Nog slechts enkelen houden stand in boomhutten en in een tunnel onder het dorp. De politie liet eerder vrijdag weten de mensen in de loop van de dag uit de boomhutten te halen, maar blijkt daar toch niet in geslaagd te zijn.