Tweede officiële hittegolf op komst?

Op bloedhete dagen is er niets lekkerder dan een verfrissende plens water! Ⓒ ANP

Omdat het afgelopen zaterdag met ’slechts’ 24,2 graden geen tropische dag was, kwam de hittegolf op veel meetstations ten einde. Maar een nieuwe, officiële hittegolf is mogelijk alweer in aantocht in De Bilt. En zoals je waarschijnlijk wel weet is die gemeente dé graadmeter voor het weer in Nederland.