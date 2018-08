Vier wandelaars verdronken op Corsica

Daarover berichtten verschillende Franse media woensdagavond. Het vakantie-eiland in de Middellandse Zee maakt als regio (met een speciale status) deel uit van Frankrijk.

Het ongeluk gebeurde in een kloof in de buurt van Soccia, ten noordoosten van hoofdstad Ajaccio. Het heeft de afgelopen periode hevig geregend in de omgeving. Onder de doden zijn een vader en zijn, volgens Franse media, kind. Een van de twee overlevenden zou de moeder van het kind zijn. Reddingswerkers zijn bezig met een zoektocht naar de vermiste persoon.

Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

