Vijf wandelaars verdronken op Corsica

Dat meldde de zender BFMTV. De kloof ligt in de gemeente Soccia ten noordoosten van de hoofdstad Ajaccio. Door zware regenval in het gebied de afgelopen dagen is het water in de rivier sterk gestegen. De wandelaars waren woensdag verrast door het stijgende water.

Het heeft de afgelopen periode hevig geregend in de omgeving. Een van de twee overlevenden zou de moeder van het kind zijn. Reddingswerkers zijn bezig met een zoektocht naar de vermiste persoon.

De groep, die aanvankelijk uit dertien personen bestond, deed aan ’canyoning’ ; een combinatie van wandelen, klimmen, springen abseilen of zwemmen. Volgens Franse media werd groep tijdens het beoefenen van deze buitensport overvallen door het water. De Zoïcu-kloof is ook een drukbezochte plaats voor wandelaars en kajakkers.

Zes van de twaalf buitensporters die met een gids op pad waren in de kloof haakten eerder af omdat de tocht te zwaar voor hen was. De zeven overgebleven buitensporters werden aan het eind van de middag overvallen door een vloedgolf.

Er was op het moment van het fatale ongeval weercode geel van kracht, vanwege vanwege hevige regenval. Het Franse Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in om te kijken of de organisatoren van de tocht nalatigheid te verwijten valt.

Over de nationaliteit van de slachtoffers hebben de autoriteiten nog geen mededelingen gedaan.

