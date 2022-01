Verslagenheid na dood 14-jarig meisje in Leiden: ’Lieve Esmee, veel te jong’

Buitenland

’Rambo’ maakt Spaans Galicië onveilig

Al maanden zwerft er een mysterieuze man rond in de wildernis van de Spaanse provincie Galicië. Met name in en rond het plaatsje Pontedeume is hij gesignaleerd. Inmiddels lijkt duidelijk te zijn wie hij is: een beruchte crimineel die ook wel bekend staat als Rambo.