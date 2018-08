ProRail weert wild met geurbarrière

De eerste resultaten van de proef langs het spoor bij Lochem zijn bemoedigend. „Ja, het aantal aanrijdingen tussen dieren en treinen is er nu nihil”, zegt een woordvoerder van ProRail. Minder aanrijdingen betekent minder dode dieren en minder vertraging.

De geurbarrière bij Lochem is begin 2017 ingericht. Aan weerszijden van het spoor staan over een lengte van 750 meter houten paaltjes met daar bovenop een dot biologisch purschuim. Het schuim is ingespoten met een geurmiddel dat dieren wegjaagt. Om de zoveel tijd wordt dat herhaald.

Herten en reeën hebben de neiging zich als hangjongeren te gedragen en langs het spoor te blijven grazen. „Treinen zijn steeds stiller. De dieren horen ze niet meer aankomen, maar als ze eenmaal passeren schrikt het wild toch en springt het over het spoor met alle gevolgen van dien”, legt de zegsman uit.

Op welke andere plekken ProRail een geurbarrière heeft opgeworpen wil ProRail niet zeggen. „Dat kan de proef verstoren”, aldus de woordvoerder. In het najaar verwacht ProRail te kunnen besluiten of de proef wordt omgezet in een definitieve maatregel.

Vorig jaar liepen 4861 treinen vertraging op door 1895 aanrijdingen en andere incidenten met dieren.