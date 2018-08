200 euro boete voor ’geen neger achter de bar’

De politierechter in Dordrecht vindt dat hij had moeten uitkijken toen hij de gewraakte woorden in de microfoon richting de barman slingerde. De aangifte was gedaan door iemand die zich gekwetst voelde in het publiek.

Homofoob

In een reactie zegt Michael ‘abosluut geen racist of homofoob’ te zijn. Het was volgens hem een ‘dolletje’ in de richting van de collega die die avond onbevoegd achter de bar stond. „Zoals je de hele avond over en weer geintjes maakt”, zegt de aangeslagen Michael die sinds bekend werd dat hij voor de rechter werd verschenen bedolven wordt onder haatreacties. „Op Facebook krijg ik hele tirades in mijn richting”.

Ook de beschuldiging dat hij gezegd zou hebben ’Homo’s de tent uit’ vindt hij bizar. Voor die kreet is hij overigens niet veroordeeld.

Gaypride

„Ik heb notabene vijf jaar gedraaid op de gaypride in Amsterdam en ben een bekende in de Rotterdamse homoscene. Mijn beste vrienden zijn gay. Dit is een regelrechte poging mij te slopen”.

Hij vindt het ’bizar’ dat de hele aangifte is aangezwengeld door iemand die zich in het publiek aangesproken voelde en niet eens door de barman in kwestie.

De politie deed uitgebreid onderzoek en produceerde en de officier van justitie maakte dossier van dertig pagina’s.

Van de gekke

Michaels advocaat mevrouw C. Koopmans uit uit Oud Beijerland vindt de uitspraak ‘van de gekke’. „Dit kan betekenen dat je heel erg moet uitkijken wat je in het openbaar in de richting van een ander zegt”. Dat geldt in de discotheek zoals Michael, maar ook in een voetbalstadion of gewoon op straat.

De rechter baseert zich op een eerdere uitspraak van de Hoge Raad en veroordeelde hem voor ’groepsbelediging’.

De officier had 350 euro boete geëist en 270 euro immateriële schadevergoeding voor het slachtoffer. De boete ging omlaag naar 200 euro en de schadevergoeding is geschrapt.

In beroep

De kans dat Michael in beroep gaat, is volgens zijn raadsman niet groot. „Je moet het principe afwegen tegen de kosten die je weer moet maken voor een nieuwe zaak”.

Michael is er helemaal klaar mee. “Als je vindt dat ik slechte muziek draai, ok, maar als je me zo een oor aannaait!”.