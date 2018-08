Nederlander (24) dood in opslagtank Canada

Het ongeluk gebeurde vorige week al in de buurt van het stadje Mapleton. De Nederlandse man werkte al een paar maanden op het boerenbedrijf in Canada. Toen hij werd gevonden in de put in de grond, reageerde hij al niet meer. Medische hulpdiensten konden niets meer voor hem doen.

Volgens media uit het land onderzoekt het Ministerie van Werk het ongeluk. Hoe hij in de tank terecht is gekomen, is niet duidelijk.