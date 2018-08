Mattijn (30) vermist na kajak-ongeluk in jungle Laos

Vrienden van de Nederlander zijn opgevangen door de ambassade. Een afgereisd familielid wordt opgevangen door de honorair consul van Nederland.

„Nederland heeft contact met de lokale autoriteiten. Ze hebben eerder een zoekactie gedaan, maar nog zonder resultaat”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. „We hopen van harte dat er snel duidelijkheid komt over deze vermiste Nederlander.” Nederland kan zelf geen zoekactie uitvoeren in Laos.

Kajak omgeslagen

Intussen zit de familie van Mattijn met de handen in het haar. Lokale autoriteiten zijn op zoek naar de reislustige dertiger, wiens kajak op 30 juli is omgeslagen in de Laotiaanse jungle. Hij was daar met twee vrienden, onder andere om ’de schoonheid van de jungle met zijn vrienden delen’. Van de vier mensen die omsloegen, kwamen er volgens zijn familie drie weer boven. Van Mattijn is sindsdien niets meer vernomen.

Op de gofundme-site valt meer te lezen over het ongeluk: „In vier kajaks met een gids voorop gaan ze de rivier over. In de bocht van de rivier schrikt de gids van de stroming die plotseling versnelt, en onverwachts wordt een omgevallen boom in het water zichtbaar. De gids weet nog net te ontwijken, maar voor de twee kajaks erachter is het te laat. Twee van de vier kajaks kapseizen. De kajak van Mattijn en zijn vriend Tom slaat om en komt klem te zitten onder de boom, onder water.”

’Mogelijk gewond in jungle’

„Tom worstelt zich los en weet zich, samen met de anderen, in veiligheid te brengen maar Mattijn is nergens meer te bekennen. Daar direct op volgend, en in de dagen erna, wordt alles gedaan om Mattijn te vinden. Resultaten worden niet geboekt. Het kan zijn dat hij er nog steeds is, in de jungle, waarschijnlijk gewond, en mogelijk niet in staat om om hulp te roepen of op de zoekacties te reageren.”

De familie wil een driedaagse zoektocht met helikopter en piloot, door een ervaren reddingsteam. Die vragen er geen geld voor, maar wel een onkostenvergoeding van 70.000 euro. De kosten voor deze operatie blijken niet te worden gedekt door de verzekeringspolis, dus dat geld probeert de familie nu bij elkaar te krijgen via de crowdfundingsactie.