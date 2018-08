’Doden door aanval Israël op Golan-Hoogte’

In een verklaring werd gezegd dat „diverse gewapende terreuragenten” het doel waren van de aanval in de zuidelijke Syrische Golan-hoogvlakte. Israël veroverde een deel van het gebied tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 op Syrië.

Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten meldde dat er in het gebied confrontaties waren tussen het Syrische leger en strijders van Islamitische Staat. Het Israëlische leger verklaarde ook dat er een bomgordel en een automatisch wapen van het type AK-47 waren gevonden. Hoe de spullen waren gevonden werd er niet bij gezegd.