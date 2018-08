’Gatti heeft zijn carrière vergooid’

Daniele Gatti, toen hij als de nieuwe chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest een fiets in ontvangst nam en daarmee vrolijk door de concertzaal reed. Ⓒ ANP

Het is definitief gedaan met de carrière van dirigent Daniele Gatti die donderdag door het Koninklijk Concertgebouworkest is ontslagen, verwachten kenners. De 56-jarige Italiaan, die vorige week in Amerika werd beschuldigd van aanranding, verliest zijn aanstelling in Amsterdam, nu ook enkele vrouwelijke collega’s van het Concertgebouworkest ’ongepaste’ ervaringen met de chef-dirigent hebben gemeld.