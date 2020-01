Bombrief onderschept in postsorteercentrum Rotterdam

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn bezig met onderzoek van het pakketje, dat er volgens de politie net zo uitzag als eerdere bombrieven die afgelopen week werden aangetroffen. Er zat weer een adressticker op van het Centraal Invorderings Bureau (CIB) en had een verdikking.

Het postsorteercentrum aan de Terbregseweg hoeft voorlopig niet ontruimd te worden.

Het is de achtste bombrief die in korte tijd verstuurd is. Vorige week werden er bombrieven verstuurd naar twee hotels en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht, een tankstation en een autobedrijf in Rotterdam en een incassobureau in Rotterdam, het CIB.

