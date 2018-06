Zorgaanbieder Cato heeft zaken op orde

Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Zorgaanbieder Cato in Den Haag heeft de zaken weer op orde. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maande de organisatie al in augustus de cliëntendossiers binnen zes weken in orde te krijgen. Toen in november de situatie niet was verbeterd legde de IGZ een last onder dwangsom op.