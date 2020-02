Ierse premier noemt samenwerking met Sinn Féin ’geen optie’

Drie partijen werden daarbij ongeveer even groot: Fine Gael, het eveneens centrumrechtse Fianna Fáil en Sinn Féin kregen volgens een exitpoll ieder iets meer dan 22 procent van de kiezers achter zich.

Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar de politieke leiders namen zondag al een voorschot op de coalitiebesprekingen die zullen volgen. Leider Micheál Martin van Fianna Fáil benadrukte dat ook zijn partij diepgaand verschilt van Sinn Féin.

Sinn Féin was voorheen de politieke vleugel van de IRA, die tot in de jaren 90 met geweld probeerde de Britse heerschappij over Noord-Ierland te beëindigen. De partij presenteert zichzelf nu vooral als links alternatief. En met succes: bij de vorige verkiezingen stemde 14 procent van de kiezers op de partij, nu dus ruim 22 procent. Zoveel stemmen kreeg Sinn Féin niet eerder. De partij eist dan ook een plek aan de onderhandelingstafel.