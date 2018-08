Krakers na 12 jaar (!) procederen verjaagd

De rechtbank Midden-Nederland heeft deze week bepaald dat het gebouw met het gecombineerde adres Dorpsstraat 1-Middenlaan 1 binnen dertig dagen leeg moet worden opgeleverd.

Het pand is al sinds 2006 gekraakt. In 2011, toen het nieuwe bestemmingsplan werd vastgesteld, werd het reeds als verwaarloosd bestempeld. ’De kwaliteit van de omgeving is gebaat bij het vernieuwen van de bebouwing.’

„Het huis is in totaal verval, er is al die tijd niks aan gedaan”, zegt Han Peters van vastgoedbeheerder Dennenborgh Group. Die ontwikkelt de vier zogenoemde bosvilla’s op het terrein in opdracht van de eigenaar, de stichting Van der Wyck – de Kempenaer, dat samen met Dennenborgh een rechtszaak aanspande.

Sinds 2006 bivakkeerden krakers in de bungalow op het 8120 vierkante meter grote terrein. In 2014 probeerden ze bij de rechter een streep door het bestemmingsplan te zetten met een verwijzing naar de vele vleermuizen die op het terrein zouden verblijven. Destijds hadden de illegale bewoners de gemeenteraad tegenover zich, nu zijn het particulieren die aan het langste eind trekken.

De krakers trokken ditmaal behalve vleermuizen ook poelkikkers uit de hoge hoed. Een quickscan onderschrijft dat de beschermde poelkikkers zich onder de bungalow ophouden, alhoewel de dieren zich tijdens een inspectie stil hielden.

Ook zijn de vleermuizensoorten Laatvlieger en Rosse vleermuis opgemerkt, al was onduidelijk uit welke richting de dieren precies kwamen aanvliegen en werd niet aangetoond dat ze daadwerkelijk op het terrein huisden.

Hoe dan ook concludeerde de rechter dat Dennenborgh bv en stichting Van der Wyck – de Kempenaer het eigendomsrecht op de bungalow hebben, en niet de krakers. De voorzieningenrechter oordeelde verder dat het lang niet zeker is dat de bouwplannen vanwege de aanwezigheid van dieren nooit doorgang kunnen vinden, er zou immers een ontheffing kunnen worden aangevraagd.

De advocaat van de krakers was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Onduidelijk is of ze de zonnepanelen op het dak laten liggen voor de sloopkogel, of dat die worden verwijderd.

De bosvilla’s worden straks opgetrokken in ’natuurlijke’ materialen als hout, baksteen en keramische pannen. De bakstenen in de gevels zullen rood tot bruinrood worden.