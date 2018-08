Zonnepanelen vliegen in brand

De brandweer rukte uit omdat de vlammen uit het dak van een huis aan de Centaur sloegen. Ook de naastgelegen woningen raakten beschadigd. De bewoners zelf waren op vakantie. Omdat de waterdruk niet hoog genoeg was in de nieuwbouwwijk, moest er een derde blusvoertuig bij komen.

Onduidelijk is of de brand door oververhitting of kortsluiting is ontstaan.

Accu’s

De kans dat een zonnepaneel in brand vliegt is klein, maar het komt sporadisch voor. De Leeuwarder Courant sprak vorig jaar met de brandweer Marten Brinksma van de Brandweer Friesland. Volgens hem wordt brand soms veroorzaakt door ondeugdelijke accu’s. Die kunnen nu en dan kinderziektes hebben en mogelijk ontploffen. Ook de omvormers die het zonlicht in stroom omzetten vormen wel eens een gevaar.

Onduidelijk is of één van deze factoren een rol heeft gespeeld bij de brand in Vinkeveen.

