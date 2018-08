Cel en therapie voor jonge billenknijper

De jonge aanrander (niet op de foto) sloeg toe vanaf zijn fiets. Ⓒ DIJKSTRA BV

Almelo - Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Almelo veroordeeld voor het aanranden van dertien vrouwen. De jongen sloeg telkens toe vanaf de fiets. Hij sloeg de vrouwen op de billen, kneep in borsten of in het kruis en fietste vervolgens door. De incidenten deden zich alle in Almelo voor, tussen oktober 2017 en januari 2018.