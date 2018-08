Roodharigendag is gered!

De organisatie wilde dit jaar overslaan vanwege de zoektocht naar een mogelijke andere locatie, maar omdat een verzekeraar zich als grote internationale sponsor heeft aangemeld zal het evenement toch doorgaan.

Afgelopen jaren vonden duizenden roodharigen uit binnen- en buitenland hun weg naar Breda. Hoogtepunt is de traditionele groepsfoto met roodharigen. Roodharigendag (Redhead Days) trok bovendien ook veel andere bezoekers.

Redhead Days vindt plaats op 22 en 23 september. Over het programma is nog niet veel meer bekend. ,,Het is erg kort dag maar we gaan er iets moois van maken'', zegt organisator Bart Rouwenhorst.

De zoektocht naar de locatie voor volgend jaar heeft nog geen resultaat opgeleverd. De organisatie houdt alle opties nog open.