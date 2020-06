Geboortehuis Hitler vanaf 2023 een politiebureau

Alles op en in het omstreden gebouw dat naar Hitler of de nazi’s verwijst zal verwijderd worden. Het pand moet nog worden gerenoveerd. De geraamde kosten voor de verbouwing zijn 5 miljoen euro.

De autoriteiten willen dat met de nieuwe functie van het gebouw het onmogelijk wordt dat deze plek ooit een bedevaartsoord voor neonazi’s wordt. Hitler bracht alleen de eerste maanden van zijn leven in het pand door.

Over het lot van dit huis is jarenlang juridische strijd gevoerd. Uiteindelijk heeft het parlement besloten het te onteigenen. Over de vergoeding aan de eigenares was ook een juridische strijd uitgebroken. Het pand werd in 2017 eigendom van de staat en vorig jaar wees het hooggerechtshof in Wenen de laatste claims van de voormalige eigenares definitief af. Ze kreeg 800.000 euro betaald voor ’Hitlers Geburtshaus’.

Het pand stond al sinds 2011 leeg en deed als laatste dienst als een werkvoorziening voor gehandicapten.