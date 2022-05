Premium Het beste van De Telegraaf

Oogsten wordt onmogelijk door groot gebrek aan diesel Oekraïense boeren zitten straks op zwart zaad: ’We geloofden niet dat er oorlog zou komen’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Galina en Oleksandr Megej staan voor een tarweveld waarvan ze niet weten of dat straks nog geoogst kan worden. Ⓒ Telegraaf

Novomajdanetske - Vader en dochter Oleksandr en Galina Negej proberen zo goed en zo kwaad als het kan hun boerenbedrijf in Centraal-Oekraïne draaiende te houden. Gelukkig heeft vader Negej in januari nog een voorraad diesel ingeslagen zodat ze de oogst in juli wel kunnen binnenhalen. Boven de brandstoftanks voor hun tractoren is een overdekking in aanbouw. „Zodat die uit een vliegtuig niet te zien zijn en ze niet gebombardeerd worden.”