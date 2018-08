Van de Goot getuigt ook in onderzoek naar dood Ivana

In de rechtbank zal hij het autopsierapport toelichten dat hij opstelde in februari. Dat bevestigen de patholoog zelf en nabestaanden van het overleden meisje. Volgende week besluiten lokale autoriteiten wanneer Frank van de Goot het rapport moet toelichten.

Bekijk ook: Familie Ivana Smit voor zaak naar Maleisië

Doodsoorzaak

Volgende week start een juridisch onderzoek naar de doodsoorzaak en de manier waarop Ivana Smit stierf in het Aziatische land. Duidelijk is dat het meisje voor haar dood een wilde nacht had met een Amerikaanse man en zijn Kazachse vrouw in hun appartement in Kuala Lumpur.

Maar het is tot op de dag van vandaag nog niet vastgesteld hoe zij precies om het leven kwam. Haar naakte lichaam werd de volgende ochtend veertien verdiepingen lager op een balkon aangetroffen. In de rechtbank van Kuala Lumpur zijn nu acht zittingen gepland om te achterhalen hoe haar lichaam daar terechtkwam. Alle getuigen worden opnieuw gehoord en het politieonderzoek wordt bestudeerd.

Bekijk ook: Ivana Smit smachtte naar aandacht

Bevindingen wijken af

Ivana’s oom Fred Agenjo Weinhold vertelt dat de aanwezigheid van patholoog Van de Goot belangrijk is omdat zijn bevindingen lijken af te wijken van die van lokale autoriteiten. „De eerste sectie op het lichaam van Ivana werd kort na haar dood uitgevoerd in Maleisië. Daar werd al heel snel geconcludeerd dat het een tragisch sterfgeval was.”

„Dat vertrouwden wij niet. Wij hebben een second opinion gevraagd bij Van de Goot. Hij stelde vast dat Ivana voor haar dood letsel opliep op haar achterhoofd en haar arm. Bovendien had zij kort voor haar dood nog een grote hoeveelheid drugs genomen. Onwaarschijnlijk wat ons betreft, omdat ze de volgende ochtend moest werken. Wij denken dat er misbruik is gemaakt van Ivana door het Amerikaanse echtpaar.”

’Praktische dingen aan het uitzoeken’

Van de Goot is momenteel bezig om zijn werkzaamheden in Nederland aan te passen op het vertrek naar Kuala Lumpur. Hij rekent erop dat zijn aanwezigheid eind augustus nodig is, wanneer de laatste zittingen gepland zijn. „Ik ben nu nog wat praktische dingen aan het uitzoeken. Bijvoorbeeld: sta ik daar als onafhankelijke patholoog, of heb ik de Nederlandse staat achter mij staan? Maleisië is een mooi land, maar niet de beste plek om mensen tegen je in het harnas te jagen.”