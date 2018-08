’Zus (77) van pedopsychiater wilde gezin omkopen’

De 77-jarige vrouw uit Brummen zou contact hebben gezocht met het gezin van de jongen, aldus het Openbaar Ministerie donderdag. De zus van de verdachte was bereid tienduizenden dollars te betalen, zodat het gezien de afgelegde verklaringen zou veranderen. Ze zou vrijdag op het vliegtuig naar Nepal stappen. Daar stak het OM eerder op donderdag een stokje voor door haar aan te houden.

Geruchtmakend

De misbruikzaak van Piet Hein van T. is geruchtmakend. De Telegraaf meldde in juni de aanhouding van de man. Hij werd in de Nepalese hoofdstad Kathmandu betrapt met een 15-jarige jongen in een kamer van het guesthouse waar Van T. verbleef. Volgens kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes reisde de man zeker drie keer per jaar naar Nepal.

Bekijk ook: Schok om pedopsychiater

Van T. zou een goede vriend zijn geworden van de familie van de jongen en hem al sinds zijn elfde hebben misbruikt. De Fries sponsorde onder meer de opleiding van de jongen door middel van giften. Volgens Terre des Hommes blijkt uit onderzoek dat de verdachte het slachtoffer al misbruikt sinds zijn elfde. Het slachtoffer en de familie krijgen psychosociale hulp en juridische begeleiding.

Bekijk ook: Kinderpsychiater opgepakt op verdenking van misbruik in Nepal

Anderhalf jaar in de gaten gehouden

Van T. werd voor zijn arrestatie al bijna anderhalf jaar in de gaten gehouden. Het vermoeden is dat hij meer jongens heeft misbruikt in het Aziatische land. Hij werd meermaals gespot met verschillende jongens.

De verdachte Fries werkte in het dagelijks leven als kinderpsychiater. Hij werkte als zzp’er in de branche. Het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen dat hij in Nederland ook kinderen heeft misbruikt.

Daags na de arrestatie van Van T. werd zijn huis in Makkinga doorzocht. Daar nam de politie gegevensdragers in beslag om te zien of daar kinderporno op stond. Van T. zit nog vast in Nepal.