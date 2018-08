Winkelier verscheurt lot van 65 miljoen euro

De winnaars, een gepensioneerd echtpaar uit Aberdeenshire, mochten de enorme geldprijs volgens Britse media alsnog in ontvangst nemen.

De inmiddels steenrijke Fred Higgins was met zijn Euromillions-lot naar de winkel gegaan. Daar dacht een medewerker ten onrechte dat hij niets had gewonnen. ,,Ik gaf het lot aan de jongeman en hij checkte het met een machine. Hij zei dat het geen winnend lot was'', zei de 67-jarige Brit. ,,Hij scheurde het lot door midden en gooide het in een vuilnisbak.''

De computer gaf vervolgens alsnog de melding af dat sprake was van een winnend lot. Higgins kreeg het verscheurde papiertje terug en keek thuis op de website van de National Lottery. Toen bleek dat hij een multimiljonair was geworden.

De schade aan het lot compliceerde de zaak wel. Een team met beveiligers ging poolshoogte nemen in de winkel, waar camerabeelden werden gecontroleerd. Het echtpaar bewaarde het lot ondertussen in een envelop met het opschrift ,,geldzorgen voorbij''. Het geld staat inmiddels op hun bankrekening en ook de eerste grote aankoop is al gedaan: een nieuwe auto.