Hevige rellen in Nantes na dood festivalganger

De menigte verzamelde zich zaterdagochtend aan de oevers van de Loire, waar deze week het lichaam van de 24-jarige Steve Maia Canico werd gevonden. Zijn lichaam lag niet ver van de plek waar hij voor het laatst levend was gezien. Dat was tijdens een nachtelijk evenement op 21 en 22 juni. De politie gebruikte toen traangas om een eind aan het feest te maken. Daarbij vielen zeker tien feestgangers in de rivier de Loire.

Later zaterdag trokken zo’n 1700 demonstranten naar de stad, waarbij barricades werden opgeworpen en ruiten vernield. De politie reageerde met traangas en waterkanonnen toen er projectielen werden gegooid en brand uitbrak.

Steve

Bij een portret van de man die nu in heel Frankrijk bekend staat als ’Steve’, gooiden de demonstranten bloemen in de rivier terwijl anderen borden omhoog hielden met de slogans Wie doodde Steve? en ’Waar is de gerechtigheid voor Steve?

De politie pakte veertig demonstranten op voor gewelddadigheden en wapenbezit. Een politieagent en een demonstrant raakten gewond.