Vliegtuigen ontruimd na grap 12-jarige

De jongen wist de passagiers ervan te overtuigen dat er een bom aanwezig zou zijn, zo schrijft Metro.

Via de service AirDrop, een app die functioneert via Bluetooth, wist hij naar de mobiele telefoons op twee toestellen het volgende bericht te sturen: „Er is een bom aanwezig in het vliegtuig met bestemming Rome. Ga naar de toiletten en overleg; er is een bom."

Een joch uit Koeweit veroorzaakte paniek met een Airdropbericht. Ⓒ Apple

Twee toestellen die klaarstonden met de bestemming Rome werden direct ontruimd.

De politie achterhaalde al snel dat het bericht was verstuurd door ene Ali. Een check van de passagierslijsten wees uit dat er slechts één Ali aanwezig was in een van de toestellen: een twaalfjarig jochie uit Koeweit.

De jongen kon vanwege zijn leeftijd niet in hechtenis worden genomen, aldus de krant La Libre.