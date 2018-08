Vrouw uit Wierden verongelukt met quad

Dat heeft het ministerie van buitenlandse zaken bevestigd.

De vrouw was op het Griekse eiland met een vriendin.

In het dorpje Karterádos botsten ze op een 47-jarige motorrijder die een bus probeerde in te halen. De quad sloeg om en de vrouwen botsten tegen de bus.

De vriendin raakte gewond, maar kan na behandeling terug naar Nederland.

De repatriëring van Wilma is inmiddels in gang gezet. Waarschijnlijk is ze over een week weer thuis.

Kippers werkte als onderzoekster bij de Universiteit Twente. Daar is verslagen gereageerd.

