Hout met chroom-6 taboe in alle gevangenissen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt dit na vragen van de SP in de Tweede Kamer. Weken geleden was al in twee gevangenissen (Ter Apel en Vught) een voorlopige ban afgekondigd na onrust bij het personeel.

Het chroom zou bij het zagen vrijkomen. De kankerverwekkende stof is al langer in opspraak. Bij Defensie werden mensen ziek doordat zij met het middel moesten werken.

Voor zover dat kon worden nagegaan is er geen overschrijding „van de op dat moment geldende grenswaarden” van chroom-6 geconstateerd in Ter Apel, aldus het ministerie. Er volgt binnenkort een onderzoek of er meer duidelijkheid kan worden gegeven over de eventuele gezondheidsrisico’s in het verleden.