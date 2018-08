Russische tall ships niet naar Harlingen

Een woordvoerster van de organisatie kon niet zeggen waarom de schepen niet komen. „Tot op het hoogste diplomatieke niveau” is geprobeerd de schepen alsnog naar Harlingen te halen, maar tevergeefs.

Op één na grootste traditionele zeilschip ter wereld

De Kruzenshtern is het op één na grootste traditionele zeilschip ter wereld. De viermastbark is bijna 125 meter lang. Het schip is geregeld te zien op klassieke zeilevenementen, waaronder Sail in Amsterdam.

Het was de bedoeling dat de Kruzenshtern en de Sedov vrijdag zouden deelnemen aan de zogeheten sail-in. Dat is een parade waarbij de tientallen deelnemende schepen aankomen in Harlingen. Tot en met maandag zouden ze in de Friese stad blijven.