’Het begon leuk, maar snel begon gezeur over foto’s en filmpjes’

1 / 2 1 / 2 Voormalig Olympisch trampolinespringer Alan V. (41) staat voor de rechter wegens grooming van een 15-jarig meisje. Ⓒ De Telegraaf

DEN HAAG - Het 15-jarige grooming-slachtoffer van voormalig Olympisch trampolinespringer Alan V. (41) was op een voorjaarsavond in 2015 te moe om hem zijn zin te geven met een filmpje waarop ze aan zichzelf zat. De verdachte vroeg haar om ’dan maar te vertellen’ wat ze droeg in bed. Het antwoord van het meisje was even ontluisterend als confronterend: „Een Disney-pyjama.”