Meer doden door rellen Zimbabwe

De politie verklaarde dat de situatie in de stad nog dermate gespannen is, dat er assistentie van het leger nodig is. De Britse ambassadeur in Zimbabwe riep enkele ministers op de militairen terug te halen naar de kazerne.

Inval gedaan in hoofdkwartier

De Zimbabwaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkwartier van oppositiepartij MDC in hoofdstad Harare. Agenten voerden zestien personen af, zei een getuige.

Een advocaat van de MDC zei dat de politie met een huiszoekingsbevel voor de deur stond. ,,Ze beweerden dat er bepaalde computers en andere subversieve materialen waren'', zei de jurist. ,,Ze wilden die dingen in beslag nemen en mensen meenemen die binnen waren. Misschien was het bedoeld als een poging om angst te zaaien. De politie nam uiteindelijk niets mee''.