’Mannenhater’ botst met ’seksist’

Sarah Hanson-Young is een rechtszaak begonnen tegen de volgens haar seksistische uitspraken van haar collega-senator David Leyonhjelm. Ⓒ EPA

CANBERRA - De Australische politica Sarah Hanson-Young van The Greens is een mannenhater die alle kerels verkrachters vindt, maar desondanks met hen blijft ’shaggen’ (een ordinair Engels woord voor seks, red.). Dat beweerde althans haar collega-senator David Leyonhjelm van de Liberal Democrat Party vorige maand en dat is hem nu op een rechtszaak komen te staan.