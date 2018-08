’Veel minder tuinvlinders door hitte en droogte’

Het aantal vlindersoorten dat in tuinen wordt gezien ligt doorgaans op vijf, dit jaar blijft de teller steken op drie. Ook het aantal vlinders dat wordt gezien ligt significant lager: in andere jaren lag dat gemiddelde op 15,6; dit jaar loopt dat aantal terug naar 7,8. De Vlinderstichting vermoedt dat het extreme weer hier een grote rol in speelt: door de hitte en de droogte zijn nectarplanten verdroogd en vinden vlinders nauwelijks voedsel.

Al tien jaar organiseert de stichting tuinvlindertellingen. Zo krijgt men een indicatie van hoe het met de vlinders in de Nederlandse tuinen gaat.