CDA-prominent Hannie van Leeuwen overleden

Van Leeuwen was nog tot op hoge leeftijd politiek actief. Vorig jaar deed de in Delft geboren christendemocraat nog mee als lijstduwer bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Al in 1941 werd ze lid van de Anti-Revolutionaire Partij, een voorganger van het CDA. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze koerierster voor Albrecht Hollands Glorie, een heldhaftige militaire spionagegroep.

Loopbaan

Tussen 1966 en 1978 was ze lid van de Tweede Kamer. Vanwege haar vurige pleidooi voor de aanschaf van de F16 én haar sprintjes naar de interruptiemicrofoon kreeg ze van communist Marcus Bakker de bijnaam ’Straaljager Hannie’.

Later werd ze onder andere wethouder in Zoetermeer, partijbestuurder en waarnemend burgemeester van Hazerswoude en Nootdorp. In 1995 keerde ze terug naar Den Haag om senator te worden. Hier speelde ze een belangrijke rol bij de behandeling van de Zorgverzekeringswet. Bij haar afscheid in 2007 was ze met 81 jaar de oudste afgevaardigde in de Eerste Kamer.

Vijf jaar later verruilde Van Leeuwen haar geliefde woonplaats Zoetermeer voor een service-appartement in Rotterdam. Haar gezondheid werd broos. Desondanks bleef de politica zich met veel passie inzetten voor ’haar’ CDA.

Reacties vanuit CDA

Partijleider Sybrand Buma: ‘dit is een groot verlies voor de partij. Gedreven, kordaat en strijdbaar. Dat zijn de woorden die het leven van Hannie van Leeuwen karakteriseren, in het verzet en in de politiek. Tot het laatste moment bleef zij betrokken bij haar cda.

Partijvoorzitter Ruth Peetoom: ‘Dat onze Hannie er niet meer is, maakt mij zeer verdrietig. Wij zijn dankbaar voor wie ze was: een vrouw uit een stuk, iemand die zich in haar leven en in de politiek principieel en hartstochtelijk verzette tegen onrecht en streed voor wie kwetsbaar was. Ze was een icoon voor het CDA.