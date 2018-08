De Dalai Lama schreef voorwoord boek Erica Terpstra: ’Ik dacht, dat lukt nooit!’

Erica Terpstra ontmoette de Dalai Lama meerdere malen, onder andere in 2014 toen zij in India was voor haar tv-programma Erica op Reis. „Ik heb hem toen voorgelegd dat we in deze wereld zo weinig hoffelijk zijn en mensen respectloos met elkaar omgaan. Of hij wist wat we daaraan kunnen doen”, vertelt ze. „Hij antwoordde dat we kinderen niet alleen rekenen en schrijven moeten leren, maar ook leren leven met compassie, mededogen. Dat heeft mij enorm geïnspireerd.”

’Ik dacht dat lukt nooit’

Toen De Nieuwe Kerk haar vroeg om een kinderboek te maken, trok ze de stoute schoenen aan en schreef ze een briefje met de vraag of de Dalai Lama een paar woorden in het boek wilde schrijven. „Ik dacht, dat lukt nooit.”

Dat ’his holyness’ nu het voorwoord voor haar boek heeft geschreven, is „een hoogtepunt in mijn leven”, zegt Erica, die „op wolkjes” loopt. „Ik heb Chinees gestudeerd en ben zeer geïnteresseerd in het boeddhisme. Ik ben zelf geen boeddhist, maar wel een eeuwige student boeddhisme.”

In zijn voorwoord zegt de geestelijke dat hij ’blij’ is dat Erica een boek over compassie heeft geschreven voor jonge lezers. Hij benadrukt erin hoe belangrijk het is om andere mensen gelukkig te maken en daardoor zelf gelukkiger te worden. Mededogen is volgens hem een goed middel om vriendschappen te vormen en vreedzaam met elkaar om te gaan.

Op de voor Erica typerende vrolijke en enthousiaste wijze laat ze hoofdpersonen Onno en Wendy, twee Nederlandse kinderen, in haar boek op zoek gaan naar het levensverhaal van de Boeddha. „Het was geweldig om te doen. Ik heb er een nieuwe hobby bij.”