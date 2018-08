Bemba stelt zich kandidaat voor verkiezing

Het Internationaal Strafhof (ICC) had de voormalige krijgsheer Bemba veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, maar in hoger beroep volgde eerder dit jaar verrassend vrijspraak. De oppositieleider keerde woensdag terug naar zijn thuisland. Daar gingen tienduizenden aanhangers de straat op om hem te verwelkomen. „Kabila, weet dat Bemba terug is”, scandeerden ze.

Hoewel Bemba zich inmiddels als presidentskandidaat heeft aangemeld bij de kiescommissie, is het nog onduidelijk of hij daadwerkelijk mag deelnemen aan de verkiezingen. Hij komt volgens zijn tegenstanders niet in aanmerking voor deelname vanwege een veroordeling vanwege het beïnvloeden van getuigen. Die is nog niet ingetrokken door het ICC.