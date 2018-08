Drukte bij stille tocht voor Koen

Veel jongeren en enkele volwassenen liepen vanaf een terrein in het buitengebied van Soest naar het ouderlijk huis van Koen, enkele kilometers verderop. Organisator en vriend van Koen, Timo Bloemendal had de tocht georganiseerd om iedereen die heeft meegeleefd tijdens de dagenlange zoektocht naar Koen en daarna de gelegenheid te geven zijn gevoel te uiten. „De begrafenis morgen is daar niet echt de plek voor. Dat zou veel te druk worden”, was zijn inschatting.

Dus liep de groep in stilte over een verder ook doodstille landweg richting het huis van Koen. Daar werden bij het hek bloemen gelegd. Na een kort moment liep de stoet weer terug. De familie van Koen heeft zich niet laten zien tijdens het leggen van de bloemen.

Rapnummer

De familie heeft eerder deze week een rapnummer van Koen verspreid. Het was het laatste nummer waar de muziekliefhebber aan heeft gewerkt. De ouders hopen dat zo veel mogelijk mensen het nummer morgen afspelen.

Koen was dagen spoorloos toen hij na het stappen bij het Gardameer uit de discobus was gestapt. Na een intensieve zoektocht werd hij vier dagen later gevonden. Hij was in een diepe greppel terechtgekomen en had de val niet overleefd.