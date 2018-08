Grote politie-inzet na gewapende overval in bungalowpark Nunspeet

Ⓒ News United

NUNSPEET - De politie is in Nunspeet op zoek naar twee personen die een gewapende overval op een bungalow van Bungalowpark De Witte Wieven hebben gepleegd. Donderdagavond werd een huisje in overvallen door vijf personen, waarvan drie inmiddels zijn opgepakt, meldt Omroep Gelderland.