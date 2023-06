Premium Het beste van De Telegraaf

’Niet iedereen haalt de eindstreep’ Inkijkje in loodzwaar traject bedreigde getuigen: ’Soms complete gezinnen weg’

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

Het is een van de best bewaarde geheimen van justitie. Hoe verdwijnen gewone burgers of (kroon)getuigen die voor hun eigen veiligheid recht hebben op bescherming van de overheid in de anonimiteit? Alles aan het Team Getuigenbescherming (TGB) is vertrouwelijk. Toch stemmen drie medewerkers na lange voorgesprekken in met een interview met De Telegraaf. TGB-leider Arnold*: „Het beschermingsprogramma voor getuigen is geen Club Med-vakantie maar een loodzwaar traject, waar niet iedereen de eindstreep haalt.”