IS-gangers welkom in El Tawheed-moskee

Dat blijkt uit een foto van een ’jihadclub’ in de moskee en informatie van politiebronnen. De informatie was bekend bij justitie. Toch is de moskee nooit gesloten.

Op de groepsfoto in de El Tawheed-moskee identificeren politiebronnen vier zware jongens, rondom een El Tawheed-bestuurder.

Het fotomateriaal laat zien dat zeker vier aankomende IS-strijders, terroristen en ronselaars welkom waren in de moskee. Mogelijk kregen ze onderricht en bereidden ze er hun plannen voor.

De El Tawheed, sinds jaar en dag berucht als extremistisch bolwerk, is nog steeds een bron van zorg vanwege radicalisering. Nederlandse agenten zijn er niet welkom, Marokkaanse wel. Politie en gemeente blijken de informatie over El Tawheed niet goed op een rijtje te hebben. Vanwege de dreiging van salafisme moest er zelfs een speciaal plan van aanpak komen.

Lees hieronder het hele verhaal van de geradicaliseerde terroristen, ronselaars en IS-gangers die welkom waren in de moskee, onder wie Syriëganger Omar Hmimi, IS-propagandist Keith Rienksma en Baraa Ibrahim Ahmad, ’te agressief voor vechtsport’:

Bekijk ook: Gemeente en politie lieten beruchte moskee ongemoeid