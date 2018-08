’Fitcation’ vervangt zuipreis

„We gaan steeds vaker op vakantie”, vertelt Aan de Stegge. „De wereld is tegenwoordig bijna letterlijk in de achtertuin. Daarom zie ik steeds vaker dat een vakantie niet uitsluitend gaat om de ontspanning, maar dat er steeds andere insteken worden gekozen.” Ze vertelt over vakanties die worden georganiseerd om de stranden op te ruimen, of reizen die in het teken staan van een specifieke activiteit. „Steeds meer mensen willen zichzelf ontwikkelen op vakantie. Wat je ziet is dat ze in het buitenland een taal gaan leren, leren koken of zich verdiepen in bepaalde dieren.”

Of dus: hele dagen sporten: „In een tijd dat steeds meer mensen bezig zijn met hun gezondheid, is de zogenaamde ’fitcation’ erg in trek”, legt Aan de Stegge uit. „Vakanties die in het teken staan van met de gezondheid bezig zijn. Dat gaat van elke dag een stuk hardlopen tot een hele reis die in het teken staat van een bepaalde sport.”

Op vakantie om golven te trotseren

Bijvoorbeeld de surfvakantie. Al jaren groeit de groep Nederlanders die in de zomervakantie met de bus naar Frankrijk trekt om hele dagen de golven te trotseren. „Surfvakanties zijn aan een opmars bezig”, vertelt Evy, oprichter van Surflife, dat surfkampen organiseert. „In 2020 wordt golfsurfen een Olympische sport, en dat draagt natuurlijk bij aan de status van de sport.” Ook Kelly Slater, de elfvoudig wereldkampioen surfen, draagt bij aan de populariteit. „Ik doe dit nu tien jaar, en de sport wordt steeds algemener. Het publiek wordt elk jaar weer breder.”

Voor Rosemarijn Strijker, crewlid van Surflife, was de keuze voor de bestemming ook snel gemaakt: „Ik heb persoonlijk niks met Blanes of Lloret De Mar”, lacht ze. „Ik ben niet iemand van ’zon, zuipen, ziekenhuis’.” Natuurlijk wordt er ook aan de Franse kust rondom het surfen wel iets gedronken. „Maar alles in verhouding. We zorgen wel dat we de volgende dag fit zijn. Je houdt toch een beetje rekening met je lichaam.” Wat haar zo aanspreekt aan de sfeer rond een surfkamp? „Het is meer laid back.”

