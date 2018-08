Uitgemolken na brutale kunstroof

Volgens privédetective John Vullers was er in de bizarre zaak sprake van een bekende manier van afpersen bij kunstroven. Ⓒ John Claessens

AMSTERDAM - De grote kunstroof in Limburg waarvoor dinsdag drie mensen zijn opgepakt, was achter de schermen een gewiekste oplichtingsoperatie. De verdachte is Armandus van D. (48), bewoner van een woonwagenkamp in Berg en Terblijt met de bijnaam ’Mauzo’.