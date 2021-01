Koopjesjagers opgelet: ‘Nu kun je je slag slaan’

Premium Verhalen achter het nieuws

Dít is de betekenis van de kledingkeuze van Kamala en Jill

Dat was even een verademing in de o zo sombere coronatijd wereldwijd. Tijdens de inauguratie gisteren van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden konden we ons namelijk volop vergapen aan de tot in de puntjes verzorgde outfits van zowel powervrouw en eerste vrouwelijke vicepresident Kamala Harris ...