Mnangagwa uitgeroepen tot winnaar in Zimbabwe

Op Twitter bedankte Mnangagwa de kiezers. „Dit is een nieuw begin. Laten we de handen ineenslaan, in vrede, eenheid en liefde, en samen aan een nieuw Zimbabwe werken voor iedereen!”, aldus de president.

De presidentsverkiezing vond maandag plaats, maar de uitslag liet dagen op zich wachten. De kiescommissie maakte eerder wel bekend dat regeringspartij ZANU-PF van Mnangagwa de grote winnaar is van de parlementsverkiezing.

Oppositieleider Chamisa had de verkiezingsoverwinning al opgeëist. Hij concludeerde dat de resultaten sneller bekend waren gemaakt als Mnangagwa echt de winnaar was geweest.

Vlak voor bekendmaking van de winnaar liet oppositiepartij MDC van Chamisa weten dat ze de uitslag niet accepteert. Voorzitter Morgen Komichi zei op televisie dat MDC de resultaten niet kan verifiëren. „Dus de resultaten zijn nep.” Hij was aanwezig bij de bekendmaking door de kiescommissie in hoofdstad Harare en werd door de politie verwijderd.

Het waren de eerste verkiezingen in het land sinds het vertrek van president Robert Mugabe. De inmiddels 94-jarige Mugabe was bijna 40 jaar aan de macht in het Afrikaanse land. Hij stapte vorig jaar op nadat het leger feitelijk een staatsgreep had gepleegd. Mnangagwa, bijgenaamd ’de krokodil’, volgde Mugabe op. Hij vervulde verschillende regeringsfuncties onder de oud-president.

In afwachting van de verkiezingsuitslag liepen de spanningen op. Zo vielen bij ongeregeldheden woensdag in Harare zes doden. Het leger werd ingezet om door de straten van de Zimbabwaanse hoofdstad te patrouilleren.