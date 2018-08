Doodgeschoten man is inwoner Hoensbroek

Ⓒ Nick Rompelberg

HOENSBROEK - De man die donderdagavond laat werd doodgeschoten in Hoensbroek, is een 49-jarige inwoner van de Zuid-Limburgse plaats. De recherche is met zo'n twintig mensen een grootschalig onderzoek begonnen naar zijn dood. Het is volgens de politie nog te vroeg om mededelingen te doen over de zoektocht naar verdachten of mogelijke motieven.