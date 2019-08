Voetbal als wapen tegen dementie

Oud-doelman en -trainer Giedus van Roosendaal (rechts) wordt bijgepraat door oud-verdediger Cor Stolzenbach over toen. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Een initiatief om voetbalminnende en dementerende ouderen uit een sociaal isolement te halen wint terrein. In Tilburg halen twintig ouderen tweewekelijks herinneringen op over ’hun’ club Willem II onder de noemer Football Memories. Sparta en Excelsior tonen interesse en ADO Den Haag, VVV-Venlo, De Graafschap, Vitesse en PSV kwamen al een kijkje nemen. „FC Utrecht gaat een soortgelijk project starten. Het zou mooi zijn als we dit over heel Nederland kunnen uitrollen”, aldus organisator Arjen Pijfers.