Paniek door haai Mallorca

Duizenden toeristen zagen een blauwe haai aan de rand van het strand van Calle Domingos heen en weer zwemmen. Het roofdier was maar een paar meter van de zwemmers verwijderd. Het strand werd direct geëvacueerd.

Werknemers van de Martinelli Beach Club vertellen een lokale krant dat toeristen hevig geschrokken zijn van de haai.

De blauwe haai komt uit de familie van de roofhaaien. Omdat het dier redelijk makkelijk af te weren is, beschouwen veel duikers hem als niet agressief. De haai zoekt zijn prooi aan de oppervlakte.

Het dier komt voor in de drie belangrijkste oceanen van de wereld en is af en toe te zien in de Middellandse zee, Indische Oceaan en zelfs de Noordzee.

