Seksclub in de as gelegd

DE KIEL - De politie doet onderzoek naar het afbranden van een seksclub in Drenthe. De club aan de Kwekebosweg in het plaatsje De Kiel ging in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen op. Brandstichting kan niet worden uitgesloten, aldus de politie. Forensisch onderzoek moet uitsluitsel geven.